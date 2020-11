Αναβρασμός στις ΗΠΑ: Στους δρόμους εκατοντάδες υποστηρικτές του Τραμπ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ηττήθηκε στις κάλπες, όμως ορισμένοι υποστηρικτές του διαδηλώνουν σήμερα στην Ουάσινγκτον, ανταποκρινόμενοι στο προσκλητήριο κυρίως ακροδεξιών οργανώσεων, καταγγέλλοντας την «κλοπή», όπως λένε, στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων.

Φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για να πάει να παίξει γκολφ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος ακόμη δεν έχει αποδεχτεί τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, μπόρεσε να δει πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας. Η προεδρική αυτοκινητοπομπή πέρασε μπροστά από τη Φρίντομ Πλάζα, όπου οι διαδηλωτές φώναζαν με ενθουσιασμό «Άλλα τέσσερα χρόνια» και «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Κάποιοι από αυτούς κρατούσαν σημαίες με το σύνθημα «Τραμπ 2020» ενώ στα πλακάτ τους είχαν γράψει «Ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία» ή «Σταματήστε την κλοπή».

Την Παρασκευή ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις «αυθόρμητες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα» και έγραψε στο Twitter ότι ίσως να περνούσε από τη διαδήλωση «για να πει μια καλημέρα».

Για σήμερα έχουν ανακοινωθεί διάφορες συγκεντρώσεις υπέρ του Τραμπ, με τη στήριξη πολλών προσωπικοτήτων της άκρας δεξιάς, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ενρίκε Τάριο, ο ηγέτης της εθνικιστικής οργάνωσης Proud Boys. Περίπου δώδεκα οργανώσεις, όπως οι Million MAGA March και Stop the Steal DC, σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις. Αργότερα σήμερα θα πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι την έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

#WashingtonDC now: Trump supporters rally outside Supreme Court to protest election loss https://t.co/bYLNtHlIWD pic.twitter.com/62M3EJ6aJy

— RT (@RT_com) November 14, 2020