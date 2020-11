Τραγωδία στο Πακιστάν: 22 καλεσμένοι σε γάμο σκοτώθηκαν σε ατύχημα με τρίκυκλο αμαξίδιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Είκοσι δύο καλεσμένοι σε γάμο σκοτώθηκαν όταν το τρίκυκλο αμαξίδιο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε κανάλι στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία όταν τελείωσε η επιχείρηση διάσωσης.

Είκοσι εννέα άνθρωποι βρίσκονταν στο υπερφορτωμένο τρίτροχο όταν σημειώθηκε το δυστύχημα τη Δευτέρα, κοντά στην πόλη Ντέρα Ισμαήλ Χαν.

«Βρήκαμε 22 πτώματα, 16 γυναικών και έξι παιδιών», δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Μουχαμάντ Ραμζάν.

The vehicle was taking the passengers back home from a marriage ceremony when it fell in the canal in Dera Ismail Khan district of Khyber Pakhtunkhwa (#KPK) province on Tuesday night. 20 bodies were retrieved from the canal, while 3 people were pulled out alive #accident pic.twitter.com/1jYuTBq3eQ

— Nauman Hannani (@NaumanHannani) November 11, 2020