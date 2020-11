Ευθεία επίθεση Μπάιντεν σε Τραμπ: Ντροπή να μην αναγνωρίζει την ήττα του

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε σήμερα ότι η Αμερική «επέστρεψε» στην παγκόσμια σκηνή και δήλωσε «βέβαιος» για την ικανότητά του να αποκαταστήσει τον διεθνή «σεβασμό» στη χώρα του, σημειώνοντας πως τίποτε δεν πρόκειται να σταματήσει την μετάβαση εξουσίας στις ΗΠΑ μετά την εκλογική του νίκη.

Ο Μπάιντεν επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο προπύργιο του στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ ότι συνομίλησε με έξι παγκόσμιους ηγέτες. «Τους είπα ότι η Αμερική επέστρεψε», «η Αμερική δεν είναι μόνη της πλέον».

Η αντίδρασή τους ήταν πολύ «ενθουσιώδης (…), οπότε έχω εμπιστοσύνη ότι θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τον σεβασμό που απολάμβανε πριν η Αμερική», σημείωσε.

Today, the Trump Administration is in court, attempting to eliminate the Affordable Care Act. Tune in as I discuss how my administration will expand access to quality, affordable health care. https://t.co/JB5uwBTKnd

— Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020