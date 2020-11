Βίντεο – ντοκουμέντο: Ρωσικό ελικόπτερο MI-24 καταρρίφθηκε από πυρά αεράμυνας στην Αρμενία

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα ρωσικό ελικόπτερο MI-24 καταρρίφθηκε από πυρά αεράμυνας στην Αρμενία κοντά στον καταυλισμό Γιεράσχ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσαν σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Αρμενίας.

Δύο μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν από τη κατάρριψη του ελικοπτέρου που έπιασε φωτιά μετά την συντριβή του και ένα ακόμη τραυματίστηκε, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο.

Η διοίκηση της 102ης ρωσικής στρατιωτικής βάσης διενεργεί έρευνα για να εντοπίσει την προέλευση των πυρών, τόνισε το ρωσικό υπουργείο.

