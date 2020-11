ΗΠΑ-Εκλογές: Η Μελάνια Τραμπ πήρε για πρώτη φορά θέση – Τι έγραψε στο twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Την πρώτη της δημόσια δήλωση έκανε η Μελάνια Τραμπ μέσω του λογαριασμού της στο Twitter για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

Στη λιτή ανάρτησή της αναφέρει:

«Ο αμερικανικός λαός αξίζει δίκαιες εκλογές. Κάθε νόμιμη ψήφος – όχι παράνομη- πρέπει να μετράται. Πρέπει να προστατέψουμε την δημοκρατία μας με πλήρη διαφάνεια».

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

«Δεν επετράπη στους παρατηρητές μας να είναι μέσα στα δωμάτια καταμέτρησης. Κέρδισα τις εκλογές, έλαβα 71.000.000 νόμιμες ψήφους. Συνέβησαν άσχημα πράγματα, τα οποία δεν επέτρεψαν στους παρατηρητές μας να δουν. Δεν έχει ξαναγίνει. Εκατομμύρια ψηφοδέλτια εστάλησαν σε ανθρώπους που δεν τα ζήτησαν» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και συμπλήρωσε: «71.000.000 νόμιμες ψήφοι. Οι περισσότερες στην ιστορία για έναν πρόεδρο». Το Twitter έβαλε σήμανση στο πρώτο tweet του Ντόναλντ Τραμπ, λόγω αμφισβητούμενου περιεχομένου.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020