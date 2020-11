Εξώφυλλο του Spiegel: Η στιγμή που ο Μπάιντεν βάζει πίσω στη θέση του το κεφάλι του Αγάλματος της Ελευθερίας

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ – εκλογές: Στις αρχές του Φεβρουαρίου 2017, μέρες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, το Der Spiegel είχε προκαλέσει αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια φιλοξενώντας στο εξώφυλλό του ένα σκίτσο που απεικόνιζε τον μεγιστάνα Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ως τζιχαντιστή να αποκεφαλίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας κρατώντας ένα ματωμένο μαχαίρι στο ένα του χέρι και το κεφάλι του αγάλματος που αιμορραγεί στο άλλο.

Στην χθεσινή του ψηφιακή έκδοση, μετά την νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, το γερμανικό εβδομαδιαίο περιοδικό φιλοξένησε σκίτσο του ίδιου δημιουργού, αυτή τη φορά να δείχνει τον Δημοκρατικό νέο πρόεδρο των ΗΠΑ να βάζει πίσω στη θέση του το κεφάλι του Αγάλματος της Ελευθερίας. Με λεζάντα: «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά», το χαρακτηριστικό σλόγκαν του Τραμπ.

On Feb 4th, 2017, Der SPIEGEL featured a cover depicting Donald Trump beheading Lady Liberty. Today, on Nov 7th, 2020, we reference said cover by updating our current issue … #46.

«Το νέο μου σκίτσο στο εξώφυλλο του Der Spiegel, το Άγαλμα της Ελευθερίας επέστρεψε με όλα του τα κομμάτια ενωμένα», έγραψε σε tweet του ο σκιτσογράφος, Εντέλ Ροντρίγκεζ, Κουβανός, ο οποίος εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ το 1980 ως πολιτικός πρόσφυγας.

Η αρχισυντάκτρια του Der Spiegel, Μπάρμαρα Χανς ανέφερε πως το εξώφυλλο με τον Μπάιντεν ήταν μία από τις δύο εκδοχές που είχε ετοιμάσει το περιοδικό για το εξώφυλλο του τεύχους του Σαββάτου, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των αμερικανικών προεδρικών εκλογών της Τρίτης.

Το άλλο εξώφυλλο εμφανίζει τον Τραμπ ταμπουρωμένο στο Οβάλ Γραφείο, με στρατιωτική στολή και όπλο ανά χείρας, με τίτλο «Ο καταληψίας».

Even if Joe Biden emerges victorious, the peaceful transfer of power still isn't yet a foregone conclusion. And as president, Biden would face the almost impossible task of reuniting a deeply divided nation.

