Πανηγυρική ομιλία Μπάιντεν: «Θα είμαι ένας πρόεδρος που θα ενώσει»

ΗΠΑ – εκλογές: «Ο λαός αυτής της χώρας μίλησε. Μας έδωσε μια ξεκάθαρη νίκη»: Σε εορταστικό κλίμα, μπροστά σε ένα πλήθος υποστηρικτών του στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ, ο Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις, σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, κήρυξε την νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, δεσμευόμενος να «είναι ένας πρόεδρος που θα επιδιώκει να ενώνει και όχι να διχάζει».

Στην επινίκια ομιλία του ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος επικράτησε του Ντόναλντ Τραμπ μετά από μια σκληρή εκλογική μάχη, κάλεσε τους Αμερικανούς να μην αντιμετωπίζουν πλέον τους «αντιπάλους τους ως εχθρούς».

Απευθυνόμενος άμεσα στους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του, είπε: «Ας δώσουμε ο ένας στον άλλο μια ευκαιρία…Έφτασε η ώρα να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τους τόνους, να δούμε ο ένας τον άλλον, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον ξανά». «Ήρθε η στιγμή να θεραπεύσουμε την Αμερική».

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

«Έκανα εκστρατεία για να αποκαταστήσω την ψυχή της Αμερικής, να ανοικοδομήσω τη ραχοκοκαλιά αυτού του έθνους, τη μεσαία τάξη και να κάνω την Αμερική να σεβαστεί ξανά τον κόσμο», δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στον αντίπαλό του, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα τόνισε ότι κατανοεί την «απογοήτευση» των ψηφοφόρων του Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του.

«Θα εργαστώ το ίδιο σκληρά για εκείνους που δεν με ψήφισαν, όσο και για εκείνους που με επέλεξαν», δεσμεύτηκε ο 77χρονος Μπάιντεν.

Πρόσθεσε πως ο αμερικανικός λαός επιθυμεί οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι να συνεργαστούν, αναφέροντας ότι ο ίδιος θέλει να τελειώνει η «δαιμονοποίηση μέσα στην Αμερική».

Καμάλα Χάρις: Μπορεί να είμαι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, αλλά δεν θα είμαι η τελευταία

Πριν τον Μπάιντεν, στη σκηνή εμφανίστηκε η Καμάλα Χάρις μέσα σε αποθέωση. Η πρώτη γυναίκα, Αφροαμερικανή και με ασιατική καταγωγή αντιπρόεδρος της χώρας, στην ομιλία της τόνισε μεταξύ άλλων πως μπορεί να είναι η πρώτη που παίρνει το συγκεκριμένο αξίωμα, αλλά «δεν θα είμαι η τελευταία».

“While I may be the first woman in this office, I will not be the last,” Vice president-elect Kamala Harris pays tribute to Black women in 1st speech as VP-electhttps://t.co/bS4EoQZNDk pic.twitter.com/Qi0Nr95mU9 — CP24 (@CP24) November 8, 2020

«Η Δημοκρατία είναι πράξη. Δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να έχουμε την θέληση να την προστατέψουμε. Θέλει θυσίες, πράξεις. Εμείς, οι πολίτες, έχουμε την δύναμη να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Με τον κόσμο να παρακολουθεί, εσείς, οι πολίτες, φέρατε μία νέα μέρα στην χώρα. Σε καιρούς δύσκολους με πόνο, ανησυχία, δυσκολίες δείξατε κουράγιο, αντοχή και γενναιότητα τους τελευταίους μήνες. Και στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα. Στείλατε μήνυμα ενότητας και αλήθειας. Επιλέξατε για πρόεδρο της χώρας τον Τζο Μπάιντεν. Ενας άνδρας που καταλαβαίνει τι σημαίνει απώλεια. Και είναι πάντα δίπλα σε όλους», ανέφερε η Χάρις.

«Και τι κουράγιο ήθελε για τον Μπάιντεν να διαλέξει μία γυναίκα για αντιπρόεδρο της χώρας. Μπορεί να είμαι η πρώτη, αλλά δεν θα είμαι η τελευταία. Γιατί κάθε μικρό κορίτσι βλέπει ότι η χώρα αυτή, είναι χώρα ευκαιριών, ανεξάρτητα την καταγωγή σου» πρόσθεσε μέσα σε αποθέωση η Καμάλα Χάρις.

Ο Τραμπ επιμένει: «Εγώ κέρδισα τις εκλογές»

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να παραδεχθεί την ήττα του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, επιμένοντας ότι εκείνος είναι ο νικητής, συνεχίζοντας να διατυπώνει αναπόδεικτες κατηγορίες για παρατυπίες στις εκλογές.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο twitter μετά την ανακήρυξη νίκης του Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικάνος έγραψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακής (ώρα Ελλάδας) με κεφαλαία γράμματα:

«Οι παρατηρητές δεν επετράπησαν στις αίθουσες καταμέτρησης. Κέρδισα τις εκλογές, πήρα 71.000.000 νόμιμες ψήφους» ήταν το πρώτο tweet Τραμπ που επισημάνθηκε αμέσως από το twitter ότι ενδεχομένως η ανάρτηση εμπεριέχει ψευδές περιεχόμενο.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

«Άσχημα πράγματα συνέβησαν που δεν επιτράπηκε στους παρατηρητές μας να τα δουν. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Εκατομμύρια επιστολικά ψηφοδέλτια απεστάλησαν σε ανθρώπους που δεν τα ζήτησαν».

«71.000.000 νόμιμοι ψήφοι. Οι περισσότεροι που συγκέντρωσε ποτέ εν ενεργεία πρόεδρος», ανέφερε σε δεύτερο tweet.

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει τουλάχιστον 74.000.000 ψήφους ενώ πολιτείες συνεχίζουν να καταμετρούν ψηφοδέλτια.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ πέρασε λίγο παραπάνω από τέσσερις ώρες στο κλαμπ του στο Στέρλινγκ, στη Βιρτζίνια.

