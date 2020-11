ΗΠΑ-εκλογές: Τα συγχαρητήρια των ηγετών στον Τζο Μπάιντεν για την νίκη του

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ-εκλογές: Νικητής των αμερικανικών εκλογών αναδείχθηκε ο Τζο Μπάιντεν, αφού κέρδισε την Πενσιλβάνια, που του έδωσε 20 εκλεκτορικές ψήφους και τη Νεβάδα με 6, με αποτέλεσμα να κερδίζει την πλειοψηφία των εκλεκτόρων.

Συγχαρητήρια ανάρτηση για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι υπό την προεδρία του η σχέση μεταξύ των χωρών μας θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020