ΗΠΑ-εκλογές: Ο Τζο Μπάιντεν είναι νέος Πρόεδρος στην Αμερική εξασφαλίζοντας 273 εκλέκτορες, όπως αναφέρουν όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Ένας εκπρόσωπος του Δημοκρατικού υποψηφίου, απείλησε την Παρασκευή 6/11 ότι ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας «θα εκδιωχθεί» από τον Λευκό Οίκο, σε περίπτωση που αρνηθεί να παραδεχθεί την ήττα του στις εκλογές, η οποία φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/g5ahxZ3Zcu #CNNElection pic.twitter.com/4bVHYENaaT

— CNN (@CNN) November 7, 2020