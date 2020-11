ΗΠΑ-εκλογές: Ο Τραμπ θα ζητήσει δικαστική προσφυγή για την καταμέτρηση σε όλη τη χώρα

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ – εκλογές: Το ντέρμπι δηλώσεων ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν με αφορμή την εκλογική διαδικασία.

Με γραπτή του δήλωση ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύει για μία ακόμα φορά ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ζήτημα της καταμέτρησης ψήφων, λέγοντας πως δεν θα σταματήσει τον «αγώνα» του για το αμερικανικό έθνος.

«Πιστεύουμε ότι ο αμερικανικός λαός αξίζει να έχει πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά το σύνολο της καταμέτρησης ψήφων και την πιστοποίηση των εκλογών, και πως αυτό δεν αφορά πλέον μία εκλογική διαδικασία. Για την ακεραιότητα ολόκληρου του εκλογικού μας συστήματος. Από την αρχή έχουμε πει πως όλοι οι νόμιμοι ψήφοι πρέπει να καταμετρηθούν και οι παράνομοι ψήφοι όχι, ωστόσο βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την αντίσταση των Δημοκρατικών σε μια τέτοια βασική αρχή. Θα κυνηγήσουμε τη διαδικασία μέσω κάθε πτυχής του νόμου ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο αμερικανικός λαός έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή μας. Δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για εσάς και το έθνος μας».

Από την άλλη πλευρά, ένας εκπρόσωπος του Δημοκρατικού υποψηφίου Τζο Μπάιντεν απείλησε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα εκδιωχθεί» από τον Λευκό Οίκο αν αρνηθεί να παραδεχθεί την ήττα του στις εκλογές, η οποία φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή.

Ο 77χρονος Μπάιντεν είναι πλέον στο κατώφλι του Λευκού Οίκου, αφού πήρε κεφάλι στην Τζόρτζια και την Πενσιλβάνια, όμως ο Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της κάλπης. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει ανακηρυχθεί νικητής.

«Οι Αμερικανοί θα αποφασίσουν το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών», είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Μπάιντεν, ο Άντριου Μπέιτς. «Και οι αμερικανικές αρχές είναι απολύτως ικανές να εκδιώξουν τους εισβολείς από τον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε.

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται ακόμη, με αργούς ρυθμούς, σε πολλές Πολιτείες. Αν ο Μπάιντεν διατηρήσει τελικά το μικρό προβάδισμά του στην Πενσιλβάνια, θα συγκεντρώσει αρκετούς μεγάλους εκλέκτορες για να αναδειχθεί πρόεδρος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στις υπόλοιπες Πολιτείες.

Το βράδυ της Πέμπτης ο Τραμπ έκανε για άλλη μια φορά λόγο για «νοθεία» στις εκλογές, χωρίς να παρουσιάσει νέα στοιχεία.

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι αποκάλεσε σήμερα τον Τζο Μπάιντεν «εκλεγμένο πρόεδρο» των ΗΠΑ, την ώρα που ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για τον προεδρικό θώκο της χώρας προηγείται του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην καταμέτρηση των ψήφων σε αρκετές πολιτείες-κλειδιά και δεν έχει ανακηρυχθεί κανένας νικητής.

«Σήμερα το πρωί, μοιάζει προφανές ότι η ομάδα Μπάιντεν-Χάρις θα κερδίσει τον Λευκό Οίκο», δήλωσε η Νάνσι Πελόζι, αναφερόμενος στον Τζον Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις, την υποψήφια των Δημοκρατικών για την αντιπροεδρία.

«Ο εκλεγμένος πρόεδρος Μπάιντεν έχει λάβει ισχυρή εντολή για να κυβερνήσει», συνέχισε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

O Τζο Μπάιντεν πέρασε τον Τραμπ και στην Πενσιλβάνια και πλέον προηγείται με περίπου 6.000 ψήφους διαφορά, από εκεί που ήταν πίσω με 18.000 ψήφους λίγες ώρες νωρίτερα.

Η συγκεκριμένη πολιτεία δίνει 20 εκλέκτορες, κάτι που σημαίνει ότι ο Τζο Μπάιντεν, που έχει ήδη 253 εκλέκτορες, αν κερδίσει την Πενσιλβάνια θα είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ!

Θυμίζουμε ότι ολική ανατροπή στην Τζόρτζια για τον Μπάιντεν που έχει περάσει μπροστά με 917 ψήφους, την ίδια στιγμή που κλείνει ταχύτατα την «ψαλίδα» στην Πενσυλβάνια και αγγίζει την επικράτηση στην Νεβάδα.

Τρεις πολιτείες που όχι μόνο αρκούν για να του δώσουν τον μαγικό αριθμό των 270 εκλεκτόρων, αλλά και να του εξασφαλίσουν μια άνετη νίκη. Καθώς η καταμέτρηση των ψήφων σε πολιτείες-κλειδιά των ΗΠΑ συνεχίζεται, οι διαφορές μικραίνουν.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως το βράδυ της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο ότι οι αντίπαλοί του προσπαθούν να του «κλέψουν» την εκλογική του νίκη.

«Αν μετρηθούν οι νόμιμες ψήφοι, κερδίζω με ευκολία», υποστήριξε ο Τραμπ, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως η συνέχιση της καταμέτρησης του δείχνει ότι διαπράττεται «νοθεία», στο πλαίσιο της προσπάθειας των αντιπάλων του να του «κλέψουν» τον θρίαμβο.

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ αποφάσισαν να διακόψουν την απευθείας μετάδοση των δηλώσεων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι παραπληροφορούσε.

Το MSNBC γρήγορα διέκοψε την απευθείας μετάδοση. «Λοιπόν, βρισκόμαστε στην ασυνήθιστη θέση να χρειάζεται όχι μόνο να διακόψουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά να διορθώσουμε αυτά που είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο παρουσιαστής Μπράιαν Ουίλιαμς.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020