ΗΠΑ – εκλογές: Κοντά στη νίκη ο Μπάιντεν και οι «τρικλοποδιές» Τραμπ [live ο διαδραστικός χάρτης με τα αποτελέσματα]

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ – εκλογές: Καθώς η καταμέτρηση των ψήφων σε πολιτείες-κλειδιά των ΗΠΑ συνεχίζεται, οι διαφορές μικραίνουν.

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χάνει έδαφος στην Πενσιλβάνια, πολιτεία με μεγάλο πληθυσμό και έπαθλο 20 εκλέκτορες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται με λιγότερες από 50.000 ψήφους και κάθε νέα ψήφος που προστίθεται μοιάζει να μειώνει κι άλλο τη διαφορά.

Στην Αριζόνα αντίθετα είναι ο Δημοκρατικός υποψήφιος αυτός που βλέπει το προβάδισμα του να συρρικνώνεται, αν και όχι τόσο δραστικά. Στην πολιτεία αυτή (11 εκλέκτορες), ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με περίπου 46.000 ψήφους.

Στην Τζόρτζια, το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με στρίψιμο νομίσματος: τους δύο αντιπάλους χωρίζουν 2.500 ψήφοι.

Στη Νεβάδα, όπου τα δεδομένα δεν ανανεώνονται συνεχώς, ο Μπάιντεν προηγείται με 11.400 ψήφους.

Στην πολιτεία αυτή διακυβεύονται 6 εκλέκτορες, που ενδέχεται να ανοίξουν στον Δημοκρατικό υποψήφιο την πόρτα του Λευκού Οίκου.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως το βράδυ της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο ότι οι αντίπαλοί του προσπαθούν να του «κλέψουν» την εκλογική του νίκη.

«Αν μετρηθούν οι νόμιμες ψήφοι, κερδίζω με ευκολία», υποστήριξε ο Τραμπ, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως η συνέχιση της καταμέτρησης του δείχνει ότι διαπράττεται «νοθεία», στο πλαίσιο της προσπάθειας των αντιπάλων του να του «κλέψουν» τον θρίαμβο.

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ αποφάσισαν να διακόψουν την απευθείας μετάδοση των δηλώσεων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι παραπληροφορούσε.

Το MSNBC γρήγορα διέκοψε την απευθείας μετάδοση. «Λοιπόν, βρισκόμαστε στην ασυνήθιστη θέση να χρειάζεται όχι μόνο να διακόψουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά να διορθώσουμε αυτά που είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο παρουσιαστής Μπράιαν Ουίλιαμς.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020