«Όπου φύγει, φύγει» οι Βρετανοί: Χάος στο Λονδίνο πριν το lockdown – Ουρές χιλιομέτρων

Κορωνοϊός: Από τα μεσάνυχτα η Αγγλία είναι σε lockdown μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου καθώς τα κρούσματα του κορωνοϊού έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο και οι νεκροί αγγίζουν τις 47.000.

Λίγο πριν κατέβουν ρολά σε μπαρ και εστιατόρια οι Βρετανοί έσπευσαν να απολαύσουν το τελευταίο τους ποτό, με τα καταστήματα να γεμίζουν ασφυκτικά και τους ιδιοκτήτες να ξεπουλούν τα αποθέματά τους.

Από σήμερα τα μπαρ και τα εστιατόρια είναι κλειστά και θα μπορούν να πουλάνε ποτά σε πελάτες που παραγγέλνουν μόνο διαδικτυακά ή τηλεφωνικώς.

Οι Βρετανοί θα μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι τους μόνο για να πάνε στη δουλειά τους, για λόγους υγείας και για να αγοράσουν τρόφιμα. Σχολεία και πανεπιστήμια είναι ανοικτά, καταστήματα και γυμναστήρια κλειστά.

Χάος επικράτησε στους δρόμους του Λονδίνου του βράδυ της Τετάρτης από δεκάδες χιλιάδες οδηγούς που σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα προσπαθούσαν να φύγουν από την πόλη πριν τεθεί σε ισχύ το νέο lockdown.

Σύμφωνα με τα δεδομένα συμφόρησης στους δρόμους, που δημοσίευσε ο πάροχος TomTom, σχηματίστηκαν 1.200 μίλια από ουρές (1.930 χιλιόμετρα) στους δρόμους της πόλης στις 6 μ.μ., με καταγεγραμμένα 2.624 σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Οι οδηγοί μάλιστα έκαναν λόγο για καθυστερήσεις άνω των 90 λεπτών στην πρωτεύουσα με το μποτιλιάρισμα στην Βόρεια Κυκλική (ο περιφερειακός δρόμος γύρω από το Λονδίνο) να φτάνει τα 8 μίλια.

Ο δρόμος M25 τέθηκε επίσης σε πλήρη ακινησία, ενώ η RAC δήλωσε ότι οι αναφορές βλάβης σε οχήματα αυξήθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με πέρυσι. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν και άρχισε το lockdown και επίσημα στην Αγγλία, η κυκλοφορία στους δρόμους έγινε πιο ομαλή.

That traffic in London today was the worst I've ever seen. This is compounded of course by tfl and khans cycle lanes, road narrowing and road blocking schemes.

Today showed that London can't handle their poorly thought out and quickly rushed out idea's. Open the roads!!!!

— 💥💥Jäyäls💥💥 (@Jayals12) November 5, 2020