Πολεμικό το κλίμα στις ΗΠΑ: Με τα όπλα στα χέρια οπαδοί του Τραμπ βγήκαν στους δρόμους

ΗΠΑ – εκλογές: Με την καταμέτρηση των ψήφων να συνεχίζεται στις ΗΠΑ και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δυναμιτίζει χθες το κλίμα κάνοντας λόγο για απάτη στις εκλογές, φανατισμένοι οπαδοί του πήραν τα όπλα για να διαμαρτυρηθούν έξω από εκλογικό τμήμα στην Αριζόνα.

Στη συγκεκριμένη πολιτεία, που εδώ και περίπου 74 χρόνια την κερδίζουν οι Ρεπουμπλικανοί, ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 50,7% έναντι 47,9% του Τραμπ, με καταμετρημένο το 84% των ψήφων.

Με τα όπλα στα χέρια οπαδοί του Τραμπ διαδήλωσαν υπέρ του αγαπημένου προέδρου τους, τυλιγμένοι με την αμερικανική σημαία και φωνάζοντας «μετρήστε τις ψήφους», «σταματήστε την κλοπή».

Maricopa County Sheriff’s deputies now ready in tactical gear inside the elections center to potentially make a move on the protesters and demonstrators outside as the crowd continues to grow. #azfamily #arizona pic.twitter.com/XAhvE1hbIK

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020