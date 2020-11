Ινδία: 12 εργάτες σκοτώθηκαν από έκρηξη σε αποθήκη χημικών προϊόντων

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον 12 εργάτες σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε αποθήκη χημικών προϊόντων, αφού προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα κοντά στο Αχμενταμπάντ, στη δυτική Ινδία.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μεταξύ των νεκρών είναι και πέντε γυναίκες. Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Αχμενταμπάντ του κρατιδίου Γκουτζαράτ.

Από την έκρηξη κατέρρευσαν οι τοίχοι της αποθήκης, ενώ ζημιές υπέστη και ένα υφαντουργείο.

Massive fire breaks out in Cloth godown on Pirana Piplaj road | #gujaratnews #ahmedabad pic.twitter.com/6jqVWl4yUi

— Gujarat Tak (@GujaratTak) November 4, 2020