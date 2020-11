ΗΠΑ- εκλογές: «Οι Πολωνοί έκλεισαν» – Η γκάφα του Τραμπ που έβαλε «φωτιά» στο Twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ – εκλογές: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε για μια ακόμη φορά χλευαστικά σχόλια όταν νωρίς σήμερα το πρωί έγραψε στο Τwitter ότι «οι Πολωνοί» έκλεισαν.

«Είμαστε ΠΟΛΥ ψηλά, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ στις Εκλογές. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το κάνουν. Δεν μπορεί να καταμετρώνται οι ψήφοι όταν κλείσουν οι Πολωνοί!», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ έπειτα από πολύωρη σιγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Anyone wanna tell him that the Poles don’t vote 😂🤣 pic.twitter.com/D6t03McjOC

— Rage is Pro Science & Climate Change🏴‍☠️🏴‍☠️🇺🇸 (@Bill19300155) November 4, 2020