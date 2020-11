ΗΠΑ – εκλογές: Πανηγυρίζει ο Τραμπ – Προανήγγειλε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για να σταματήσει η καταμέτρηση

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ – εκλογές: Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα σε αρκετές πολιτείες-κλειδιά που μπορεί να καθορίσουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε σήμερα τη νίκη του επί του δημοκρατικού αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν.

«Ειλικρινά, πράγματι νικήσαμε», δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον υποστηρικτών του στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, τα εκλογικά αποτελέσματα από μερικές αμφίρροπες πολιτείες, περιλαμβανομένων της Πενσιλβάνια, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και της Τζόρτζια, εξακολουθούν να μην είναι σαφή και προβολές από μεγάλα δίκτυα και την Edison Research δείχνουν πως ο Τραμπ εξακολουθεί να υπολείπεται των 270 εκλεκτορικών ψήφων που χρειάζεται για να επανεκλεγεί.

Στην ίδια ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ακόμη, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, πως «μια πολύ θλιβερή ομάδα ανθρώπων» προσπαθεί να στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα εκατομμυρίων υποστηρικτών του που τον ψήφισαν.

«Μια πολύ θλιβερή ομάδα ανθρώπων προσπαθεί να στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα» των εκατομμυρίων ανθρώπων που ψήφισαν Τραμπ, υποστήριξε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στη δήλωση που έκανε από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ακόμη πως θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Εν μέσω κορναρισμάτων και επευφημιών, στην πρώτη δήλωσή του από το Ντελαγουέαρ, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στους ψηφοφόρους του, ευχαριστώντας τους για την υπομονή τους και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.

«Το ξέραμε πως θα τραβούσε πολύ, νιώθουμε καλά για το πού βρισκόμαστε, πιστεύουμε πως είμαστε σε τροχιά νίκης» είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο με τη σύζυγό του Τζιλ. «Το ξέραμε λόγω των επιστολικών ψήφων πως θα έπαιρνε ώρες αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, δεν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα μέχρι να μετρηθεί κάθε ψήφος, κάθε ψηφοδέλτιο» συνέχισε.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020