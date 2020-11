Συναγερμός στην Ουτρέχτη: Εκκενώθηκε ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε κατάσταση συναγερμού η αστυνομία της Ουτρέχτης λόγω έκτακτης κατάστασης στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων στον κεντρικό σταθμό της ολλανδικής πόλης καθώς οι αξιωματικοί αναζητούν ύποπτο άτομο σε συρμό.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός έχει γεμίσει με πάνοπλους αστυνομικούς που ερευνούν το χώρο.

#Netherlands

Security incident at the central station in #Utrecht.

DSI special forces were deployed, they are looking for an unknown man. pic.twitter.com/bQKYAuenUE — Blue Sauron👁️ (@UGhost01) November 3, 2020

Η αστυνομία αναζητά άτομο στο συρμό» ανέφερε μέσω Twitter η αστυνομία της ολλανδικής πόλης.Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες ένας άνδρας πέταξε μια τσάντα φωνάζοντας Αλάχ Αλκμπάρ.

BREAKING – Central rail station in #Utrecht evacuated and all trains stopped due to a possible 'terror threat', police look for a suspect.pic.twitter.com/kT7Go4iGUA — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 3, 2020

#Updated:- Large-scale deployment of security forces and helicopter patrolling above Utrecht Central Station are continuously happening……#Utrecht pic.twitter.com/k2obZ1reOC — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) November 3, 2020

🔴 #Utrecht:-Two people arrested in the incident at Utrecht central station. The police operation ends. The station reopens to the public. #Netherlands pic.twitter.com/SxhXemnp8o — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) November 3, 2020