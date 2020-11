Newsroom eleftherostypos.gr

Επίθεση στη Βιέννη: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη Βιέννη.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, πίσω από την επίθεση στην πρωτεύουσα της Αυστρίας βρίσκεται το ISIS.

#Breaking: #ISIS has now claimed responsibility for yesterday’s #ViennaTerrorAttack that left 4 people dead and at least 22 injured. The #terror group has referred to the #Albanian gunmen as a “soldier of the caliphate”.

— Paula Slier (@PaulaSlier_RT) November 3, 2020