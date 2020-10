Σεισμός-Τουρκία: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Στους 35 οι νεκροί

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Σμύρνη αυξήθηκε στους 35, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

«Έχουμε 35 νεκρούς, 243 (άνθρωποι) νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, οκτώ είναι στην εντατική και οι τρεις από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση», είπε ο υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα κτήρια που κατέρρευσαν στη Σμύρνη.

Turkish search and rescue operators have retrieved nearly 100 people alive from the rubble after more than 17 hours following a powerful earthquake which hit the coastal city of Izmir on Friday. pic.twitter.com/3XBslDSpI1

Μια γυναίκα και τα τρία από τα παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που κατέρρευσε στη Σμύρνη, αφού έμειναν παγιδευμένοι επί σχεδόν 23 ώρες, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι διασώστες συνεχίζουν την προσπάθεια να απεγκλωβίσουν άλλο ένα παιδί, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια.

Rescue workers have rescued a total of 100 people from the rubble so far following the powerful earthquake in Turkey's Izmir.

▪️25 people were killed and at least 831 injured in the magnitude-6.9 earthquake.

pic.twitter.com/P6ii9pMG5m

— EHA News (@eha_news) October 31, 2020