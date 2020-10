Πώς κατέγραψαν τα ξένα ΜΜΕ το «χτύπημα» του Εγκέλαδου σε Σάμο και Σμύρνη

Newsroom eleftherostypos.gr

Με έκτακτες ειδήσεις μετέδωσαν την είδηση του ισχυρού σεισμού στη Σάμο τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, αναφέροντας στην πλειονότητά τους ότι υπήρξε πανικός, κυρίως στα τουρκικά παράλια, όπου πολίτες έσπευσαν να εκκενώσουν κτήρια.

«Δυνατός σεισμός χτύπησε το Αιγαίο, “κουνώντας” Τουρκία και Ελλάδα» είναι ο τίτλος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, το οποίο αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Σάμου ειδοποιήθηκαν να παραμένουν μακριά από τις παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με το BBC, δεν υπάρχει ακόμη αναφορά για θύματα, αλλά οι εικόνες στη Σμύρνη δείχνουν κατεστραμμένα κτήρια.

Earthquake with a magnitude of 7.0 shakes Greek island of Samos and Turkey's Aegean coast, US Geological Survey says https://t.co/sVsaG3CDNl pic.twitter.com/5HVBaEEtOC

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 30, 2020