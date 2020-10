Σεισμός: Το «ευχαριστώ» του Ερντογάν στον Μητσοτάκη – Το μήνυμα αλληλεγγύης

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν νωρίτερα το απόγευμα οι δύο ηγέτες, όπου ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Τούρκο πρόεδρο μετά τον θανατηφόρο, και για τις δύο χώρες, σεισμό στο Ανατολικό Αιγαίο.

Απαντώντας σε tweet του Έλληνα πρωθυπουργού μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε:

«Ευχαριστώ, κύριε πρωθυπουργέ. Προσφέρω τα συλλυπητήριά μου στην Ελλάδα εκ μέρους μου και εκ μέρους του τουρκικού λαού. Η Τουρκία, επίσης, είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να θεραπεύσει τις πληγές της. Το ότι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς είναι πολυτιμότερο από πολλά πράγματα στη ζωή», ήταν η ανάρτηση του προέδρου Ερντογάν.

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020