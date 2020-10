Σεισμός στη Σάμο: Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάσωση γυναίκας μέσα από τα συντρίμμια στη Σμύρνη

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τις συγκλονιστικές στιγμές που τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να απεγκλωβίσουν μια γυναίκα από τα συντρίμμια κτηρίου που κατέρρευσε στη Σμύρνη εξαιτίας του ισχυρού σεισμού στα ανοιχτά της Σάμου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε κτήριο που κατέρρευσε με πάνω από 40 εγκλωβισμένους.

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν τη γυναίκα στα χαλάσματα, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Open, η γυναίκα τελικά απεγκλωβίστηκε.

Τουλάχιστον 4 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε με επίκεντρο τη Σάμο το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Τουρκία.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ αρκετοί πολίτες έχουν εγκλωβιστεί και τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Listen to the shoutings of the people, after a earthquake, when a man asks 'is there anybody out there?' #izmir #deprem pic.twitter.com/MF8llKf8bO

— de Jonge Turken (@deJongeTurken) October 30, 2020