Νέος συναγερμός στη Γαλλία: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς – Φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Νέα αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στην Αβινιόν της Γαλλίας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε κατά αστυνομικών φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ ο άνδρας μετά την επίθεση έπεσε νεκρός από τα αστυνομικά πυρά.

Το περιστατικό συνέβη λιγότερο από δύο ώρες μετά τη σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία στη Νίκαια της Γαλλίας, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Μια γυναίκα εκφράζονται φόβοι ότι αποκεφαλίστηκε κατά την επίθεση στη Νίκαια.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης επαναλάμβανε τη φράση «Αλάχου Άκμπαρ» (Ο θεός είναι Ύψιστος), συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η επίθεση εκδηλώθηκε κοντά ή μέσα στην εκκλησία της Νοτρ Νταμ και στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών άλλων, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κριστιάν Εστροζί.

Η ακροδεξιά πολιτικός Μαρίν Λεπέν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γαλλικό κοινοβούλιο στο Παρίσι, επίσης ανέφερε «αποκεφαλισμό» στη διάρκεια της επίθεσης.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε στο Twitter «τρομοκρατική» την επίθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στη Νίκαια σπεύδουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ μετά την επίθεση.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη ή αν η επίθεση συνδέεται με τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ, τα οποία οι μουσουλμάνοι θεωρούν βλάσφημα.

Η υπηρεσία της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας της Γαλλίας ανέφερε ότι κλήθηκε να ερευνήσει τη σημερινή επίθεση, η οποία σημειώθηκε την ώρα που η χώρα συγκλονίζεται ακόμη από την πρόσφατη δολοφονία δι’ αποκεφαλισμού του Γάλλου καθηγητή Σαμουέλ Πατί έξω από το σχολείο όπου εργαζόταν στο Παρίσι από έναν 18χρονο τσετσενικής καταγωγής.

Ο δράστης της δολοφονίας του Πατί, που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, ήθελε να τιμωρήσει τον καθηγητή επειδή είχε δείξει στους μαθητές του τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ στο πλαίσιο ενός μαθήματος για την ελευθερία του λόγου.

