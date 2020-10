Ρεσάλτο Βρετανών κομμάντο σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο – Φόβοι για πειρατεία

Newsroom eleftherostypos.gr

Επιχείρηση 7 λεπτών από 16 Βρετανούς πεζοναύτες της ειδικής ομάδας SBS πραγματοποιήθηκε στο ελληνόκτητο, υπό λιβεριανή σημαία πλοίο Nave Andromeda.

Η Navios Tanker Management-εταιρεία του ελληνικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιου Nave Andromeda- ανακοίνωσε ότι τα 22 μέλη του πληρώματος του πλοίου, μεταξύ των οποίων και πέντε Έλληνες, είναι ασφαλή και καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με το BBC, επτά λαθρεπιβάτες Νιγηριανής καταγωγής ξεκίνησαν «10ωρη αντιπαράθεση», ζητώντας να αποβιβαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τελικά παραδόθηκαν στην αστυνομία του Hampshire.

Οι βρετανικές δυνάμεις κατέβηκαν στο πλοίο με σχοινί από τέσσερα ελικόπτερα του Βασιλικού Ναυτικού, αφού εστάλη σήμα για απόπειρα πειρατείας, το βράδυ της Κυριακής λίγα μόλις μίλια ανοικτά της Νήσου Γουάιτ, στη θάλασσα της Μάγχης.

Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ο πλοίαρχος του σκάφους ανησυχούσε για την ασφάλεια του πληρώματος «λόγω της ολοένα και πιο εχθρικής συμπεριφοράς των λαθρεπιβατών» που επιβιβάστηκαν στο Λάγος της Νιγηρίας.

Το δεξαμενόπλοιο, που είχε αναχωρήσει από τη Νιγηρία ελλιμενίστηκε στο λιμάνι του Σαουθάμπτον, όπου ήταν και ο τελικός προορισμός αφού μετέφερε 42.000 τόνους πετρελαίου στο διυλιστήριο Fawley Oil.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε το περιστατικό «ύποπτη πειρατεία» και είπε ότι ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας και ο υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πάτελ έδωσαν άδεια για την επιχείρηση σε απάντηση αιτήματος της αστυνομίας.

Great use of my photos across most national dailies today including 3 front pages #NaveAndromeda pic.twitter.com/IX0P6OOZ7v

— Darren Toogood (@darren_toogood) October 26, 2020