«Σιγά μην είναι αυτή η Μελάνια!» – Οργιάζει πάλι το Twitter με φήμες για αντικατατάσταση της Πρώτης Κυρίας από σωσία [εικόνες]

Φήμες που θέλουν την Μελάνια Τραμπ να αντικαθίσταται από κάποια σωσία της στις δημόσιες της εμφανίσεις ήρθαν ξανά στην επιφάνεια.

Η εικόνα που δημιούργησε αίσθηση στο Twitter απεικονίζει την Πρώτη Κυρία να επιβιβάζεται μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στο προεδρικό ελικόπτερο, φορώντας γυαλιά ηλίου και χαμογελώντας.

Κοιτώντας προσεκτικότερα, κάποιοι χρήστες επεσήμαναν ότι το χαμόγελο, αλλά και τα χαρακτηριστικά της εικονιζόμενης γυναίκας δεν ταυτίζονται με αυτά της Μελάνια Τραμπ.

Has someone checked on the “real” Melania? pic.twitter.com/9gqAqqt1L0

— Stephanie J. Block (@StephanieJBlock) October 25, 2020