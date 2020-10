Νέο… άκυρο από τη Μελάνια στον Τραμπ: Η σκηνή που σχολιάστηκε όσο καμία άλλη στο ντιμπέιτ!

Newsroom eleftherostypos.gr

Άλλο ένα περίεργο σκηνικό με πρωταγωνίστρια τη Μελάνια Τραμπ ξεσήκωσε τα social media με την «πρώτη κυρία» να δείχνει για άλλη μία φορά ότι δεν αντέχει τις χειρονομίες του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα στο πλαίσιο ενός πολύ σημαντικού debate που έγινε χθες με τον Τζο Μπάιντεν, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές για την Προεδρία των ΗΠΑ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελάνια Τραμπ δείχνει να μην ανέχεται ούτε να την ακουμπάει ο σύζυγός της, αν και αυτή τη φορά φαίνεται μάλλον εκείνος να έχει τα νεύρα του και να σπρώχνει το χέρι της και τη μέση της.

Το ζεύγος Τραμπ νόσησε από κορωνοϊό με την Μελάνια να εμφανίζει ηπιότερα συμπτώματα. Πάντως εκείνη βλέπουμε να φοράει μάσκα, ενώ στο απόσπασμα που κυκλοφόρησε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ – όπως πάντα – δεν την προτιμά.

Αρκετοί είναι αυτοί πάντως που θεωρούν ότι ανάμεσα στο ζευγάρι υπάρχει ένα χάσμα και πλέον δεν κρύβουν τη δυσαρέσκεια και τα αρνητικά τους συναισθήματα. Μάλιστα, πολλοί χρήστες έφτασαν στο σημείο να βάλουν μέχρι και στοίχημα για το πότε θα… χωρίσουν.

