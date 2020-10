Αζερμπαϊτζάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 40 τραυματίες σε επίθεση με πυραύλους στην Γκαντσά

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 40 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε πυραυλική επίθεση στην Γκαντσά, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αζερμπαϊτζάν, σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το Ναγκόρνο Καραμπάχ — όπου μαίνονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους αρμένιους αυτονομιστές και τις αζερικές δυνάμεις, που αναζωπυρώθηκαν την 27η Σεπτεμβρίου — σύμφωνα με τις αρχές στο Μπακού. Βομβαρδισμοί πλήττουν επίσης τη Στεπανακέρτ, πρωτεύουσα του θύλακα που ελέγχουν οι αυτονομιστές, με τις αρχές εκεί να κάνουν λόγο για δύο άμαχους τραυματίες μέχρι στιγμής.

Ο Χικμάτ Χατζίεφ, σύμβουλος του αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ, ανέφερε μέσω Twitter ότι «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από 20 σπίτια έχουν καταστραφεί».

Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην Γκαντσά, όπου κάτοικος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε τουλάχιστον επτά θύματα να ανασύρονται από τα συντρίμμια.

A missile strike levels a row of homes in Azerbaijan's second city of Ganja, killing and badly injuring people in their sleep in a sharp escalation of the Nagorno-Karabakh conflict https://t.co/xzXFiD8eTT pic.twitter.com/FUjOuA00rf

— AFP news agency (@AFP) October 17, 2020