Τουρκία: Εκτόξευση πυραύλου σε περιοχή που θα γίνονταν δοκιμές των S-400

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Τουρκία εκτόξευσε πύραυλο σε περιοχή στην Μαύρη Θάλασσα όπου επρόκειτο να προχωρήσει σε δοκιμές των ρωσικών S-400, μετέδωσε το Reuters, σημειώνοντας ότι διαθέτει και βίντεο.

Στο βίντεο, που τραβήχτηκε από την παράκτια πόλη, Σινώπη, δείχνει μία στενή στήλη καπνού που κατευθύνεται ψηλά στον ουρανό. Υπενθυμίζεται πως οι τουρκικές αρχές είχαν εκδώσει ανακοίνωση που δέσμευε περιοχή κοντά στην παράκτια πόλη Σινώπη για έξι ώρες σήμερα 16η Οκτωβρίου. Συνιστούσε δε στα αεροσκάφη να αποφύγουν την περιοχή σε ύψος 200.000 ποδών.

#Turkey test fires S-400 air defense system near the Black Sea coastal city of Sinop.

📹| @StemMakerAtolyepic.twitter.com/uR7UTbs3U8

— EHA News (@eha_news) October 16, 2020