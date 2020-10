Παιχνίδια κατασκόπων στη Σύνοδο Κορυφής: Γιατί οι ηγέτες παρέδωσαν κινητά και τάμπλετ

Newsroom eleftherostypos.gr

Να παραδώσουν smartphones και tablets ζήτησε ο Σαρλ Μισέλ από τους ηγέτες της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, υπό τον φόβο… παρακολούθησης.

Η εν λόγω κίνηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διατηρηθούν «μυστικές» οι συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ για το Brexit στη Σύνοδο Κορυφής από τα «αδιάκριτα αυτιά» της MI6.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, οι συσκευές παραδόθηκαν από τους ηγέτες και τοποθετήθηκαν σε ερμάρια στον πέμπτο όροφο του κτηρίου Europa.

Το κλειδί για κάθε ντουλάπι δόθηκε προσωπικά σε κάθε ηγέτη.

Shhhh Charles Michel asks EU leaders to put away their phones and tablets to avoid leaks. Discussion on Brexit is still v much ongoing.

— Maria Tadeo (@mariatad) October 15, 2020