Γιατί το άγαλμα της Μέδουσας προκάλεσε σάλο στην Νέα Υόρκη

Newsroom eleftherostypos.gr

Όταν ο γλύπτης Luciano Garbati φιλοτεχνούσε το άγαλμά του, που αναπαριστά την Μέδουσα με το κομμένο κεφάλι του Περσέα στο χέρι, δεν περίμενε ότι αυτό θα κατέληγε να θεωρείται φεμινιστικό σύμβολο.

Ο Αργεντίνος καλλιτέχνης, με ρίζες από την Ιταλία, είχε εμπνευστεί από ένα μπρούτζινο άγαλμα του 16ου αιώνα το οποίο απεικονίζει το αντίστροφο: τον Περσέα με το κεφάλι της Μέδουσας στο χέρι, όπως συνέβη , σύμφωνα πάντα με τον μύθο.

Ο Garbati θέλησε να αντιστρέψει την ιστορία , αναδεικνύοντας την υπόσταση της Μέδουσας ως γυναίκας, αντί τέρατος.

Η Μέδουσα υποτίθεται πως ήταν μια πανέμορφη ιέρεια της Αθηνάς, την οποία βίασε ο Ποσειδώνας μέσα στον ναό της θεάς και η Αθηνά, μην μπορώντας να ξεσπάσει την οργή της στον θεό, μετέτρεψε την Μέδουσα σε ένα απεχθές τέρας με φίδια αντί για μαλλιά, το οποίο μπορούσε να κάνει όποιον το κοίταζε στα μάτια να πετρώνει.

Το άγαλμα κοσμεί από χθες τον δρόμο του Μανχάταν, πάνω στο οποίο βρίσκεται το δικαστήριο που καταδίκασε άνδρες όπως ο Χάρβεϊ Γουάινστιν με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης.

Ο συσχετισμός των δύο γρήγορα ανέδειξε το γλυπτό σε σύμβολο του κινήματος #MeToo, το οποίο ως γνωστόν έχει να κάνει με την δημοσιοποίηση περιστατικών κακοποίησης από διάσημους άνδρες, εις βάρος – κυρίως – γυναικών.

Για πολλές και πολλούς, το άγαλμα και η τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο σημείο πέτυχε το συμβολικό σκοπό του, ωστόσο δεν έλειψε και ο αντίλογος.

#Metoo was started by a Black woman, but a sculpture of a European character by a dude is the commentary that gets centered? Sigh. https://t.co/q36rohNxsG

— Wagatwe Wan-spooky 👻 🇰🇪 🇧🇸 (@wagatwe) October 9, 2020