Debate Αντιπροέδρων στις ΗΠΑ: Το παρασκήνιο, οι καλεσμένοι και η…μύγα

Λιγότερο χαώδες σε σχέση με αυτό των υποψηφίων Προέδρων, αλλά αρκετά έντονο και με πλούσιο παρασκήνιο αποδείχθηκε το χθεσινό debate των υποψηφίων Αντιπροέδρων στις ΗΠΑ.

Κατά την διάρκεια της 90λεπτης τηλεμαχίας οι υποψήφιοι Μάικ Πενς και Κάμαλα Χάρις μίλησαν για ποικίλα ζητήματα μεγάλης σημασίας, όπως ο κορωνοϊός, η οικονομία, η εξωτερική πολιτική και η αναδιάρθρωση της αστυνομίας.

Τα υγειονομικά μέτρα και η στάση των υποψηφίων

Οι δύο υποψήφιοι, οι οποίοι κάθονταν σε μια απόσταση σχεδόν 4 μέτρων και με ένα τοιχίο από πλέξιγκλας να τους χωρίζει, απηύθυναν συχνότερα τον λόγο στην συντονίστρια του debate, Susan Page, παρά ο ένας στον άλλο.

Το πλέξιγκλας τοποθετήθηκε ανάμεσα στον Pence και την Harris κατόπιν απαίτησης του επιτελείου της υποψηφίου των Δημοκρατικών, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του Covid-19 και ειδικότερα εξαιτίας της μόλυνσης του Προέδρου Τραμπ με τον ιό, στον στενό κύκλου του οποίου ανήκει και ο Πενς.

Η ομάδα του Πενς δέχθηκε την εγκατάσταση του τοιχίου, κρίνοντας όμως το μέτρο προφύλαξης υπερβολικό, καθώς ο Τραμπ έχει πλέον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και θεωρείται ότι έχει ξεπεράσει την ασθένεια.

Οι δύο υποψήφιοι είχαν προηγουμένως ελεγχθεί για κορωνοϊό και ήταν και οι δύο αρνητικοί.

Παρόλα αυτά, πλέξιγκλας τοποθετήθηκε και γύρω από τις κάμερες και το συνεργείο που κάλυπτε τηλεοπτικά το debate.

Όσον αφορά την συντονίστρια της συζήτησης, η Page βρισκόταν καθισμένη απέναντί τους και χωρίς κάτι να την προστατεύει.

Το δια ζώσης ακροατήριο της εκπομπής υπήρξε επίσης περιορισμένο, με μόνο 20 άτομα να γίνονται δεκτά στην αίθουσα της τηλεμαχίας, τα οποία ήταν καθισμένα αυστηρά σε απόσταση 1,8 μέτρων μεταξύ τους.

Τo debate έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου της Γιούτα και 60 φοιτητές, επιλεγμένοι κατόπιν κλήρωσης, είχαν επίσης την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν ζωντανά από τον εξώστη καθισμένοι σε θεατρικά καθίσματα, αφήνοντας δύο κενές θέσεις ανάμεσά τους.

Πριν εισέλθει το ακροατήριο στην αίθουσα, έγινε θερμομέτρηση όλων και μοιράστηκαν μάσκες προστασίας, ενώ τους ζητήθηκε να απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό.

Το κοινό είχε προειδοποιηθεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τους υγειονομικούς κανόνες, θα οδηγούταν εκτός του χώρου συνοδεία αστυνομίας, κάτι που ποτέ δεν συνέβη, καθώς όλοι έδειξαν να συμμορφώνονται με τον κανονισμό.

Με την λήξη του debate, ωστόσο, η σύζυγος του Πενς, Κάρεν τον πλησίασε και αγκάλιασε μη φορώντας μάσκα.

Ο σύζυγος της Χάρις επίσης την πλησίασε, συνεχίζοντας όμως να φοράει την μάσκα του.

Ποιοι ήταν οι καλεσμένοι των υποψηφίων και ποιοι απάρτιζαν το πλήθος έξω από το debate

Ανάμεσα στο ακροατήριο υπήρχαν άτομα που είχαν κληθεί ειδικά εκεί από τους υποψηφίους.

Συγκεκριμένα, στην ομάδα των καλεσμένων του Πενς βρέθηκε η Ann Marie Dorn, χήρα του αρχηγού της αστυνομίας του St. Louis David Dorn, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων της 2ας Ιουνίου.

Επίσης, στο πλευρό του Pence βρίσκονταν η Flora Westbrooks, μια κομμώτρια από την Μινεάπολη, της οποίας το κατάστημα κάηκε τον Μάιο κατά την διάρκεια διαμαρτυριών για τον θάνατο του George Floyd, αλλά και οι γονείς της Kayla Mueller, εργαζόμενης στον τομέα ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία εκτελέστηκε από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

Από την μεριά της, η Χάρις προσκάλεσε την εκπρόσωπο της Πολιτείας της Γιούτα, Sandra Hollins, η οποία είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που αποκτά θέση στο νομοθετικό σώμα της Πολιτείας.

Προσκεκλημένες από την Χάρις ήταν και οι Angela Romero και Deborah Gatrell, με την πρώτη να είναι επίσης πολιτειακή εκπρόσωπος της Γιούτα και την δεύτερη να πρόκειται για βετεράνο του στρατού και πρώην καθηγήτρια λυκείου, που τώρα διεκδικεί μια θέση στο δημοτικό συμβούλιο του Salt Lake City.

Όσον αφορά το πλήθος που βρισκόταν συγκεντρωμένο έξω από τον χώρο του debate, αποτελούταν τόσο από υποστηρικτές των Τραμπ/Πενς όσο των Μπάιντεν/Χάρρις.

Οι υποστηρικτές των Τραμπ και Πενς μαζεύτηκαν από νωρίς, ανεμίζοντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, ενώ αρκετοί από αυτούς κρατούσαν πλακάτ κατά των εκτρώσεων.

Ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος υπήρξαν και εκπρόσωποι του κινήματος «Black Lives Matter», όπως και διαμαρτυρόμενων για τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Ενώ το απόγευμα η συγκέντρωση υπήρξε σε μεγάλο βαθμό ειρηνική, προς το βράδυ έλαβαν χώρα μικροεντάσεις ανάμεσα στις ομάδες και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Το…κοκκινισμένο μάτι και η μύγα στο κεφάλι του Pence

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση των δύο υποψηφίων σχολιάστηκε εντονότατα από τους τηλεθεατές στα social media.

Εκτός από τις θέσεις τους γύρω από πολιτικά ζητήματα, στόχο των σχολιαστών αποτέλεσαν το…μάτι του Πενς, όπως και μια μύγα που κάθισε επί δύο ολόκληρα λεπτά στο κεφάλι του.

Από την στιγμή που ο Πενς πήρε την θέση του πίσω από το πλεξιγκλάς, έγινε αντιληπτό ότι το αριστερό του μάτι ήταν κόκκινο.

Καθώς τα κοκκινισμένα μάτια αποτελούν ένα από τα – λιγότερο, βέβαια, συχνά- συμπτώματα του κορωνοϊού, οι χρήστες του Twitter δεν άργησαν να εκφράσουν τις εικασίες και τις ανησυχίες τους για την υγεία του Αντιπροέδρου, με το hashtag #pinkeyePence («ο Πενς με το ροζ μάτι») να αναρριχάται στα πιο δημοφιλή της εφαρμογής.

Σωρεία σχολίων προκάλεσε και το περιστατικό με την μύγα, με όσους αντιτίθενται στην πολιτική του Pence να αρπάζουν την ευκαιρία για να σχολιάσουν ότι «οι μύγες ελκύονται από τα περιττώματα».

Ένας χρήστης χαρακτηριστικά σχολίασε: «Την καημένη την μύγα. Είχε τον Pence κάτω από την κοιλιά της για δύο ολόκληρα λεπτά».

Ακόμα και ο υποψήφιος των δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, «εμπνεύστηκε» από το περιστατικό, αναρτώντας στην εφαρμογή μια φωτογραφία όπου εικονίζεται ο ίδιος, κρατώντας μια μυγοσκοτώστρα υπό την λεζάντα «Pitch in $5 to help this campaign fly» («τσοντάρετε» 5 δολάρια για να βοηθήσετε την καμπάνια να πετάξει, σημειώνεται ότι fly στα αγγλικά είναι τόσο η μύγα όσο και το ρήμα πετάω).

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η μύγα έχει πλέον αποκτήσει τον δικό της λογαριασμό στο Twitter («Mike Pence’s Fly»).

