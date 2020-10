Κορωνοϊός: Ο Τραμπ βγαίνει από το νοσοκομείο – Το ανακοίνωσε ο ίδιος

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ βγαίνει από το νοσοκομείο σήμερα 5/10. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μέσω twitter.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα φύγει στις 22:30 από το στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για θεραπεία για την COVID-19. Σε tweet του είπε ότι αισθάνεται καλά: «Θα φύγω από το υπέροχο νοσοκομείο Walter Reed σήμερα στις 06.30 (σ.σ. ξημερώματα Τρίτης, ώρα Ελλάδος). Αισθάνομαι πολύ καλά! Μην φοβάστε τον Covid. Μην του επιτρέψετε να κυριαρχήσει κυριεύσει την ζωή σας. Έχουμε εξελίξει, υπό την διακυβέρνηση Τραμπ, μερικά πολύ καλά φάρμακα αλλά και γνώση. Νιώθω καλύτερα από ό, τι ένιωθα 20 χρόνια πριν» είπε.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

Ο Αμερικανός Πρόεδρος φρόντισε να τα… βάλει ξανά με τα media, λέγοντας στην ανάρτησή του: «Αναφέρεται ότι τα Media είναι αναστατωμένα επειδή μπήκα σε ένα ασφαλές όχημα ώστε να πω ευχαριστώ στους πολλούς θαυμαστές και υποστηρικτές που στέκονταν έξω από το νοσοκομείο για πολλές ώρες, ακόμη και μέρες, ώστε να αποδώσουν τον σεβασμό του στον Πρόεδρο. Αν δεν το είχα κάνει, τα media θα έλεγαν πως είμαι ΑΓΕΝΗΣ!!!».

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020