Χαμός στο twitter: Ο Τραμπ δουλεύει ακατάπαυστα υπογράφοντας… λευκά χαρτιά [εικόνες]

Σάλος ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν αργά το βράδυ του Σαββάτου, στις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ εικονίζεται εν -υποτιθέμενη- ώρα εργασίας στο κέντρο Υγείας «Walter Reed», όπου και νοσηλεύεται με κορωνοϊό.

Η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, κοινοποίησε μια από τις φωτογραφίες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter, σχολιάζοντας ότι «τίποτα δεν μπορεί να τον αποτρέψει από το να δουλεύει για τον αμερικανικό λαό. ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ!».

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! 🇺🇸 pic.twitter.com/2ZSat782qe

Ωστόσο, οι απόπειρες του Προέδρου να πείσει τους ακολούθους του ότι ο κορωνοϊός έχει επηρεάσει ελάχιστα την παραγωγικότητά του έπεσαν θύμα χλευασμού από τους «αετομάτηδες» θεατές, οι οποίοι παρατήρησαν ότι η σελίδα που φαίνεται να υπογράφει στις φωτογραφίες είναι εντελώς κενή.

ZOOM: @realDonaldTrump appears to be signing his name to a blank sheet of paper in this photo. pic.twitter.com/xlNX24CXn4

— Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) October 4, 2020