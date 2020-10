Κορωνοϊός: Στο νοσοκομείο με πυρετό ο Ντόναλντ Τραμπ – Αγωνία για την υγεία του

Newsroom eleftherostypos.gr

Το προεδρικό ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε χθες Παρασκευή στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου θα νοσηλευθεί ο αρχηγός του κράτους «για μερικές ημέρες», σύμφωνα με την προεδρία, μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που βάδισε ως το ελικόπτερο φορώντας μάσκα, δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι ο μεγιστάνας δεν έχει μεταβιβάσει την εξουσία στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, καθώς εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω twitter δήλωσε ότι εκτιμά ότι πάει καλά, ευχαρίστησε για τη συμπαράσταση: «Πάω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους. ΑΓΑΠΗ!!!», ανέφερε ο πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020