Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ – Τι λένε οι γιατροί του

Newsroom eleftherostypos.gr

Στο νοσοκομείο Walter Reed Medical Center μεταφέρεται για προληπτικούς λόγους ο Ντ. Τραμπ, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο NBC News.

Νωρίτερα ο γιατρός του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος λαμβάνει μια πειραματική θεραπεία για την Covid-19, με πολυκλωνικά αντισώματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκδηλώσει «ήπια συμπτώματα» νέου κορωνοϊού και το «ηθικό του είναι υψηλό», διαβεβαίωσε σήμερα ο προσωπάρχης του Μαρκ Μιντόους.

«Δεν έχει μονάχα υψηλό ηθικό, αλλά επίσης πολλή ενέργεια», είπε ο Μίντοους, εκφράζοντας την «αισιοδοξία» του σχετικά με την «ταχεία ανάρρωση» του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Μίντοους, που δεν φορούσε μάσκα την ώρα που έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, διευκρίνισε πως το τεστ του βγήκε αρνητικό στον νέο κορονοϊό.

Από την πλευρά της, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα πως αισθάνεται «καλά», παρά τα «ήπια συμπτώματα», που έχει παρουσιάσει και ελπίζει στην άμεση ανάρρωση για εκείνη και τον σύζυγό της.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μας στέλνετε. Έχω ήπια συμπτώματα, όμως αισθάνομαι γενικά καλά. Ανυπομονώ για την ταχεία ανάρρωση», έγραψε στο Twitter.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε μέσω Twitter ότι τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια έδειξαν ότι έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό.

«Θα αρχίσουμε τη διαδικασία απομόνωσης και ανάρρωσης αμέσως», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκεια της καραντίνας στην οποία θα τεθούν.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Νωρίτερα είχε γράψει πως «η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε». «Στο μεταξύ, θα αρχίσουμε τη διαδικασία της καραντίνας μας!», πρόσθετε, χωρίς να διευκρινίσει τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή πόσες ημέρες θα διαρκέσει η απομόνωση, ή το πού θα βρίσκεται.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020