Τι είναι το Sonic Boom που… «τράνταξε» το Παρίσι – Πώς το Rafale έσπασε το φράγμα ήχου

Ισχυρή «έκρηξη» ακούστηκε σε όλη την πόλη των Παρισίων και σε κοντινά προάστια. Εν τέλει διαπιστώθηκε πως αεροσκάφος έσπασε το φράγμα του ήχου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι αεροσκάφος Rafale διατάχθηκε να επιχειρήσει για να συνδράμει αεροσκάφος που είχε χάσει την επαφή με τον πύργο ελέγχου και ότι του δόθηκε η άδεια να σπάσει το φράγμα του ήχου για να φθάσει το αεροσκάφος που αντιμετώπιζε τα προβλήματα.

Το Rafale σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έσπασε το φράγμα του ήχου ανατολικά του Παρισιού, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος. Ο ήχος του Rafale ακούστηκε σαν μεγάλη έκρηξη λίγο πριν από το μεσημέρι σε ολόκληρη την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας και προκάλεσε ανησυχία και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ήχος καταγράφηκε από τα μικρόφωνα του Roland-Garros και διέκοψε για λίγα δευτερόλεπτα τον αγώνα τέννις Stanislas Wawrinka / Dominik Köpfer.

