«Σφαγή» στο debate Τραμπ-Μπάιντεν – Η αρνήση καταδίκης της βίας και το «κλείσιμο του ματιού» στους ακροδεξιούς

Χαοτικό ήταν το debate Ντόναλντ Τραμπ-Τζο Μπάιντεν με τον Αμερικανό πρόεδρο να «κλείνει το μάτι» στους οπαδούς της ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει στον συντονιστή του debate, Κρις Ουάλας, όταν τον κάλεσε να καταδικάσει τους υπέρμαχους της ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Αντίθετα, αναφέρθηκε στους «Proud Boys», μια ακροδεξιά ομάδα λευκών.

«Δεν είναι δεξιό πρόβλημα, είναι αριστερό πρόβλημα», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Θα έλεγα ότι όλα όσα βλέπω προέρχονται από την αριστερά και όχι από τη δεξιά», συνέχισε.

«Πρέπει να κάνουμε κάτι για το θέμα των “αντίφα”», υπογράμμισε ο Τραμπ αναφερόμενος σε ακροαριστερές ομάδες.

Trump deflected an opportunity to condemn white supremacists during the presidential debate, briefly telling the right-wing Proud Boys group to ‘stand back and stand by’ before pivoting to attacking left-wing activists https://t.co/STRRTAVMi7 #Debates2020 pic.twitter.com/6uk0HRxF0a

— Reuters (@Reuters) September 30, 2020