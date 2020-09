Διασταυρώσαν τα ξίφη τους Τραμπ – Μπάιντεν: Εντάσεις και βαριά λόγια στο πρώτο προεδρικό debate

Newsroom eleftherostypos.gr

«Όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι ψεύτης», «δεν υπάρχει ίχνος ευφυίας πάνω σου»: Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ αντάλλαξαν σκληρά λόγια στο πρώτο τους τηλεοπτικό ντιμπέιτ εν όψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, στο οποίο τηρήθηκαν οι κανόνες της κοινωνικής απόστασης και της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, μεσούσης της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα που θρηνεί τον βαρύτερο απολογισμό στον κόσμο — οι δύο υποψήφιοι δεν αντάλλαξαν χειραψία, ενώ οι σύζυγοί τους, στο ακροατήριο, φορούν μάσκες και το κοινό αποτελείται από μόλις μερικές δεκάδες θεατές.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «ψεύτη» τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ενώ ξέσπασε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να τον διακόπτει, πράγμα που ο μεγιστάνας συνηθίζει να κάνει στις δημόσιες εμφανίσεις του, παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις του συντονιστή να αφήσει τον αντίπαλό του να εκφραστεί: «Θα το βουλώσεις επιτέλους, άνθρωπέ μου;».

Αντικρούοντας κατηγορίες του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «σοσιαλιστικό» το σχέδιο των Δημοκρατικών για την υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ, ο Μπάιντεν αντέτεινε πως «όλος ο κόσμος ξέρει πως όσα είπε [ο Αμερικανός πρόεδρος] ως εδώ είναι απλούστατα όλα ψέματα. Αλλά δεν ήρθα εδώ για να σας δείξω τα ψέματά του. Το ξέρει όλος ο κόσμος ότι είναι ψεύτης».

«Ο άνθρωπος δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει», συνέχισε.

Το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο ήδη πριν από το ντιμπέιτ στο Κλίβλαντ (Οχάιο) και οι τόνοι ανέβηκαν επανειλημμένα, με τον ένα υποψήφιο να μιλάει συχνά πάνω στον άλλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε επίσης επί προσωπικού εναντίον του Μπάιντεν, λέγοντας ιδίως «δεν υπάρχει ίχνος ευφυίας πάνω σου» και κατηγορώντας τον κεντρώο πολιτικό πως είναι «μαριονέτα της ριζοσπαστικής αριστεράς» που επιμένει να βλέπει μέσα στο Δημοκρατικό κόμμα.

35 ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, με δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς να παρακολουθούν, οι δύο υποψήφιοι συγκρούονται για μια σειρά ζητήματα, όπως ο αμφιλεγόμενος διορισμός μιας συντηρητικής δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο που πρότεινε ο Τραμπ, με τον Μπάιντεν να κατηγορεί τον πρόεδρο ότι βάλθηκε μεταξύ άλλων να κατεδαφίσει τον νόμο Affordable Care Act, πιο γνωστό ως Obamacare.

