Παρίσι: Eπίθεση με ματσέτα έξω από το Charlie Hebdo – Συνελήφθη ένας ύποπτος – Δυο σοβαρά τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο εκ των οποίων βρίσκονται όπως φαίνεται σε σοβαρή κατάσταση, από επίθεση που σημειώθηκε σήμερα με μαχαίρι, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κοντά στα παλιά γραφεία του σατιρικού εβδομαδιαίου περιοδικού Charlie Hebdo, εν μέσω της δίκης που διεξάγεται για τις φονικές επιθέσεις που είχαν διαπραχθεί εκεί τον Ιανουάριο του 2015, στοιχίζοντας τη ζωή σε 12 ανθρώπους, δήλωσε πριν από λίγο ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη για την επίθεση αυτή.

“Ένα πολύ σοβαρό γεγονός σημειώθηκε στο Παρίσι. Μια επίθεση με μαχαίρι διαπράχθηκε στο 11ο διαμέρισμα, μπροστά στην πρώην έδρα του Charlie Hebdo, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, εκ των οποίων, όπως φαίνεται, οι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση”, δήλωσε ο Καστέξ, ο οποίος μετέβη στο κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε “απολύτως επείγουσα κατάσταση”, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η αστυνομία του Παρισιού, η οποία διευκρίνισε σε νεώτερη ανακοίνωσή της ότι τελικά πιστεύει πως ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας και ότι συνέλαβε έναν ύποπτο στα σκαλιά της Όπερας της Βαστίλης του Παρισιού.

