Λήξη συναγερμού στο Παρίσι: Άνοιξε και πάλι ο Πύργος του Άιφελ

Άνοιξε και πάλι για τους επισκέπτες ο Πύργος του Άιφελ, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Νωρίτερα σήμερα, το μνημείο είχε εκκενωθεί, ενώ αποκλεισμένη παρέμεινε η γύρω περιοχή, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα που δέχθηκε η αστυνομία του Παρισιού, όπως δήλωσε αστυνομική πηγή επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μεταδόθηκαν από Μέσα Ενημέρωσης.

Watch: The #EiffelTower is evacuated due to a #bombthreat as armed police cordon off the #Paris landmark pic.twitter.com/0Ehi29LxL5

— India Ahead News (@IndiaAheadNews) September 23, 2020