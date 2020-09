«London Bridge is down» – Όλο το σχέδιο για το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Newsroom eleftherostypos.gr

H βασίλισσα Ελισάβετ Β’ βρίσκεται στον βρετανικό θρόνο από το1952 και κατέχει το ρεκόρ της μακροβιότερης θητείας. Από όταν έλαβε το στέμμα, είδε δεκάδες Βρετανούς να αναλαμβάνουν πρωθυπουργικά καθήκοντα, σχεδόν 20 θερινούς ολυμπιακούς αγώνες και διαχειρίστηκε μεγάλες, ιστορικές κρίσεις.

Σήμερα, η Ελισάβετ Β’ είναι 94 ετών και το Παλάτι έχει σχεδιάσει ήδη την επιχείρηση που θα λάβει χώρα όταν αποβιώσει. Η ονομασία του σχεδίου που θα υλοποιηθεί, μέσα στους επόμενους μήνες, από τον θάνατό της, είναι «London Bridge» και θα ξεκινήσει με μήνυμα που θα αποστείλει ο ιδιαίτερος γραμματέας της.

Οπως είναι γνωστό τόσο το ίδιο το παλάτι όσο και το BBC έχουν συγκεκριμένο σχέδιο, έχουν κάνει μάλιστα και πρόβες, για το πώς θα χειριστούν το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο θάνατος της μονάρχη της Μεγάλης Βρετανίας δεν πρόκειται να είναι ένα απλό γεγονός. Οχι μόνο του πρωτοκόλλου που θα πρέπει να τηρηθεί. Το θέμα ξεπερνά κατά πολύ αυτό το πλαίσιο καθώς εκτιμάται σαν ένα γεγονός το οποίο θα έχει ακόμη και σοβαρές οικονομικές συνέπειες με την βρετανική οικονομία να περνά σε ύφεση για κάποιο διάστημα.

What will happen when Queen Elizabeth II dies? pic.twitter.com/niyl5IXxwF

— Business Insider (@businessinsider) September 20, 2020