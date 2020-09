Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Έστειλαν φάκελο με δηλητήριο με αποδέκτη τον Τραμπ

Newsroom eleftherostypos.gr

«Κόκκινος» συναγερμός έχει σημάνει στον Λευκό Οίκο μετά από αποστολή φακέλου ο οποίος περιείχε θανατηφόρα ουσία.

Ο φάκελος, ο οποίος πιστεύεται ότι προερχόταν από τον Καναδά, εντοπίσθηκε σε κυβερνητικό ταχυδρομικό κέντρο πριν φθάσει στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους New York Times, το CNN και την Wall Street Journal.

An envelope addressed to the White House containing ricin, a lethal substance, was intercepted, a law enforcement official said. https://t.co/ZCVPfbbd8t

— The New York Times (@nytimes) September 19, 2020