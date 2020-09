Τρόμος στη Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε πάρτι – Δύο νεκροί και 14 τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 άλλοι τραυματίστηκαν από ανταλλαγή πυροβολισμών στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί άρχισαν να πέφτουν σε ένα πάρτι που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο πίσω μέρος ενός κήπου, λίγο πριν τις 24:30, με περίπου 100 ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν προς και από «μια πολύ χαοτική σκηνή», σύμφωνα με τον υπηρεσιακό αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Μαρκ Σίμονς.

Mass shooting in Rochester, New York. Massive police presence, multiple people killed and possibly 10+ shot at multiple locations. pic.twitter.com/ortdKdCV5C

— CIA-Simulation Warlord 🇺🇸😈🇺🇸 (@zerosum24) September 19, 2020