«Έβαλε την γλώσσα του στο στόμα μου, με έπιανε παντού» – Η νέα καταγγελία για τον Τραμπ

Νέοι μπελάδες για τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς κατηγορείται από πρώην μοντέλο για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Έιμι Ντόρις στη βρετανική εφημερίδα The Guardian ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος την αγκάλιασε και την άγγιξε χωρίς τη συγκατάθεσή της ενώ οι δικηγόροι του προέδρου αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την Έιμι Ντόρις, ο Ντόναλντ Τραμπ την πλησίασε στις 5 Νοεμβρίου 1997 μπροστά από τις τουαλέτες του VIP θεωρείου του στο US Open. «Έχωσε τη γλώσσα του στο λαιμό μου ενώ τον απωθούσα. Τότε το αγκάλιασμά του δυνάμωσε, τα χέρια του πήγαιναν παντού και άγγιζε τους γλουτούς μου, τα στήθη μου, την πλάτη μου, όλα», εξηγεί στην Guardian, προσθέτοντας ότι του ζήτησε να σταματήσει. Ανέφερε ακόμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν τότε 51 ετών, «αδιαφόρησε» για την άρνησή της.

In the Guardian today, Amy Dorris bravely told me about her allegation of sexual assault against Donald Trump.

On why now, she says: “I’ve noticed a shift in how women are being treated since he became president… so I am coming out for me, for my kids” https://t.co/p2VnJkYmx6

— Lucy Osborne (@Lucy_Osborne) September 17, 2020