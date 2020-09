Θρίλερ στον αέρα: Κινητήρας στρατιωτικού αεροπλάνου πήρε φωτιά

Newsroom eleftherostypos.gr

Τον τρόμο έζησαν οι επιβάτες στρατιωτικής πτήσης από τη Χαβάη προς το Γκουάμ όταν ένας κινητήρας του αεροσκάφους πήρε φωτιά λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Το αεροπλάνο που ήταν ναυλωμένο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχε μόλις απογειωθεί από την αεροπορική βάση Χίκαμ στη Χαβάη όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα με τον πιλότο να ζητά να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

O επιβάτης που κατέγραψε την φωτιά έγραψε χαρακτηριστικά: «και μόλις ο κινητήρας μας πήρε φωτιά».

FLIGHT FRIGHT: Dramatic video from inside a military chartered flight shows a fire explode on the wing of the plane caused by a mechanical issue after taking off from Honolulu. The plane returned and landed safely with no injuries reported. https://t.co/AYrkHm3rmY pic.twitter.com/gSv3mpoJiY

— ABC News (@ABC) September 6, 2020