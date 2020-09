Καλιφόρνια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πέντε κομητείες λόγω των δασικών πυρκαγιών

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πέντε κομητείες εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών.

Στις κομητείες αυτές, συμπεριλαμβάνονται το Φρέσνο, η Μαντέρα, η Μαριπόζα, το Σαν Μπερναντίνο, αλλά και Σαν Ντιέγκο, όπως ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη σε σχετική ανακοίνωση αργά χθες το βράδυ.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη μεγάλη δασική φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής και γρήγορα κατέκαψε έκταση 182.100 στρεμμάτων, ενώ η κατάσταση επέβαλε την απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες τους, αλλά και το κλείσιμο δρόμων στην περιοχή του Φρέσνο που βρίσκεται στα κεντρικά της Καλιφόρνιας.

ESCAPING THE FLAMES: Motorists forced to flee fast-moving wildfire in California's Sierra National Forest.

The so-called Creek Fire ignited on Friday evening and quickly exploded to more than 45,000 acres with 0% containment. https://t.co/YbmUOIuHeZ pic.twitter.com/E6UcGO7Huw

— ABC News (@ABC) September 6, 2020