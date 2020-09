Αν. Μεσόγειος: Η απάντηση της Ρωσίας για τις Navtex της Τουρκίας – «Δεν εκμεταλλευόμαστε τη διαμάχη»

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε απόρριψη των ισχυρισμών ότι η Ρωσία στηρίζει την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

«Δεν αναζητούμε να επωφεληθούμε από διασυνοριακές διαφωνίες. Η προσέγγιση αυτή ισχύει και στην Ανατολική Μεσόγειο, μία εκρηκτική περιοχή. Η Ρωσία υπερασπίζεται την επίλυση των διαφωνιών μόνο μέσω του πολιτικού διαλόγου», σημείωσε.

Η κ. Ζαχάροβα, χαρακτήρισε επίσης προκλητικούς τους ισχυρισμούς ότι οι «επιθετικές» ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οφείλονται στη στήριξη της Μόσχας.

Στο ίδιο κλίμα κινείται η ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Αθήνα.

«Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικά τις στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Σε περίπτωση ναυτικών ασκήσεων ειδοποιείται η Παγκόσμια Υπηρεσία Προειδοποίησης Πλοήγησης (WWNWS), ενώ για αεροπορικές ασκήσεις ακολουθείται η διμερής διαδικασία.

Αυτή είναι η διαδικασία ρουτίνας, η οποία εφαρμόζεται πάντα. Δεν είναι σαφές τι προβληματίζει τους κακόβουλους σχολιαστές», αναφέρει η ανακοίνωση της πρεσβείας.

Οι νέες Naxtex της Τουρκίας με… ρωσική σφραγίδα και το Σαρλ ντε Γκωλ

Σημειώνεται ότι η Τουρκία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, δύο ρωσικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά, σε θαλάσσιες περιοχές που ταυτίζονται ή βρίσκονται πολύ κοντά στα τουρκικά ερευνητικά σκάφη Oruc Reis και Barbaros.

Η πρώτη, στα δυτικά της Κύπρου και στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη άσκηση θα διεξαχθεί στα ανατολικά της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ, στις 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 του ίδιου μήνα.

Οι ασκήσεις θα διεξαχθούν κοντά στην περιοχή που πλέουν το Barbaros και το Oruc Reis. Οι Navtex συνοδεύονται με την επισήμανση να δοθεί προσοχή ώστε να μην επηρεαστούν τα δύο ερευνητικά σκάφη.

TURNHOS N/W : 1103/20

MEDITERRANEAN SEA

1. RUSSIAN FIRING EXERCISE, ON 17 AND 25 SEP 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 40.00 N – 035 00.00 E

35 40.00 N – 035 20.00 E

34 40.00 N – 035 36.00 E

34 43.00 N – 034 40.00 E

2. CAUTION IS ADVISED FOR NOT INTERFERING WITH R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON SURVEY ACTIVITIES PROMULGATED WITH FA18-0999/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 251600Z SEP 20.

TURNHOS N/W : 1102/20

MEDITERRANEAN SEA

1. RUSSIAN FIRING EXERCISE, ON 08 AND 22 SEP 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N – 030 00.00 E

35 37.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 00.00 E

2. CAUTION IS ADVISED FOR NOT INTERFERING WITH R/V ORUÇ REIS, ATAMAN AND CENGIZHAN SURVEY ACTIVITIES PROMULGATED WITH FA58-1093/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 221600Z SEP 20.

Την ίδια ώρα το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ, η ναυαρχίδα το γαλλικού πολεμικού ναυτικού, συνοδευόμενο από “αόρατα” πλοία και υποβρύχια, πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αποστολή του αεροπλανοφόρου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των πλοίων που το συνοδεύουν.

Με αντι-Navtex απαντά η Κύπρος

Anti-Navtex στην οποία αναφέρεται πως η τουρκική Navtex σε σχέση με τις ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν στην Ανατολική Μεσόγειο δεν εκδόθηκε σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή εξέδωσε η Κύπρος.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως ο μόνος εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή αρμοδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα.

Επίσης, σε Navtex που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρεται πως οι ρωσικές ναυτικές ασκήσεις θα διεξαχθούν από τις 17 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου σε περιοχή που δεσμεύτηκε με βάση τις ακόλουθες συντεταγμένες:

35-40.00N 035-00.00E

35-40.00N 035-20.00E

34-40.00N 035-36.00E

34-43.00N 034-40.00E

Στην ανακοίνωση με ημερομηνία Πέμπτη 03/09/2020, η περιοχή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη για τη ναυσιπλοΐα, ενώ γίνεται αυστηρή σύσταση σε όλα τα σκάφη να μην εισέρχονται στην περιοχή.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr