ΝΑΤΟ: Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν σε διάλογο για την αποκλιμάκωση της έντασης

Για συμφωνία Ελλάδας και Τουρκίας να προσέλθουν σε διάλογο μιλά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter, μετά από τις επαφές που είχε και με τις δύο πλευρές, συμφώνησαν να προσέλθουν σε διάλογο.

Το σχετικό tweet του γ.γ. του ΝΑΤΟ έχει ως εξής:

«Έπειτα από τις συζητήσεις μου με τον Έλληνα και τον Τούρκο ηγέτη, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τον διάλογο σε τεχνικό επίπεδο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για να καθιερωθούν μηχανισμοί αποκλιμάκωσης και να μειωθεί ο κίνδυνος επεισοδίων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο».

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 3, 2020