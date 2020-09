Τα ευχάριστα νέα έρχονται από την Κομισιόν: Ακόμα και τον Νοέμβριο το εμβόλιο για τον κορωνοϊό

Newsroom eleftherostypos.gr

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, τον Νοέμβριο θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

Οι δόσεις που θα είναι διαθέσιμες για τα κράτη-μέλη θα είναι περίπου 30 εκατ., κάτι που σημαίνει ότι 600.000 αντιστοιχούν στην Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε Ευρωπαίος αξιωματούχους στις Βρυξέλλες μιλώντας σε δημοσιογράφους, αν τα αποτελέσματα της 3ης φάσης που ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο είναι θετικά, τότε θα ξεκινήσει άμεσα η διάθεση του εμβολίου.

Πρόκειται για το εμβόλιο της AstraZeneca, εταιρείας από την οποία έχουν αγοράσει όλα τα κράτη-μέλη. Πεποίθηση της Κομισιόν είναι ότι αρχικά θα διανεμηθούν 30 εκατομμύρια δόσεις, για να φτάσουμε τελικά στα 300 εκατομμύρια δόσεις.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, υπάρχουν έξι πιθανά εμβόλια στην οποία επενδύει η Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη έχουν παραγγείλει διαφορετικές δόσεις από κάθε ένα από αυτά. Ωστόσο, όλες οι χώρες έχουν επενδύσει στην AstraZeneca.

Η Κομισιόν υπέγραψε συμβόλαιο με την AstraZeneca για το εμβόλιο

Όπως έγινε γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα, η πρώτη σύμβαση που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών- μελών της ΕΕ με φαρμακευτική εταιρεία, τέθηκε σε ισχύ με την επίσημη υπογραφή μεταξύ της AstraZeneca και της Επιτροπής, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Η σύμβαση θα επιτρέψει την αγορά εμβολίου κατά του COVID-19 για όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ, καθώς και τη δωρεά σε χώρες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα ή την αποστολή προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσω της σύμβασης, θα αγοραστούν συνολικά για όλα τα κράτη- μέλη 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου AstraZeneca, με δυνατότητα για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις, που θα διανεμηθούν αναλογικά με βάση τον πληθυσμό.

Η Επιτροπή συνεχίζει να συζητά παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων και έχει ολοκληρώσει επιτυχημένες διερευνητικές συνομιλίες με την Sanofi-GSK στις 31 Ιουλίου, την Johnson & Johnson στις 13 Αυγούστου, την CureVac στις 18 Αυγούστου και τη Moderna στις 24 Αυγούστου.

«Η Επιτροπή εργάζεται ασταμάτητα για να παρέχει στους πολίτες της ΕΕ ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του COVID-19 το συντομότερο δυνατό. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης με την AstraZeneca είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου σε αυτό το θέμα» σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά της, η Στέλλα Κυριακίδη, επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, ανέφερε ότι «οι διαπραγματεύσεις μάς απέδωσαν τώρα σαφή αποτελέσματα» σημειώνοντας ότι «η σημερινή υπογραφή -η οποία κατέστη δυνατή χάρη στις σημαντικές βασικές εργασίες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας- θα διασφαλίσει ότι οι δόσεις του εμβολίου, εάν αποδειχθεί αποτελεσματικό και ασφαλές, θα παραδοθούν σε όλα τα κράτη- μέλη» και προσέθεσε: «Αναμένουμε να ανακοινώσουμε πολύ γρήγορα πρόσθετες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων».

Important moment for us all 🇪🇺!

✅ 1st #COVID19 vaccine contract signed w/ @AstraZeneca for up to 400 million potential doses, pending @EMA_News safety approval.

A milestone in our commitment to finding a sustainable solution to the crisis for all.#StrongerTogether pic.twitter.com/xL9P7ebArf

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) August 27, 2020