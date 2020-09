Καταδίκη της Τουρκίας από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Ανατολική Μεσόγειο – Άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε νέα καταδίκη των τουρκικών ερευνών προχώρησε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας ότι οι κινήσεις της Άγκυρας αυξάνουν τις εντάσεις και αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση και να επιστρέψουν όλα τα μέρη στο τραπέζι του διαλόγου και για αυτό ακριβώς τονίστηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος μέσα από την επίδειξη ισχύος.

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε τη μερική άρση του εμπάργκο πώλησης αμερικανικών όπλων στη Κυπριακή Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται στο πλαίσιο του γνωστού Νόμου «EastMed Act» και θα έχει μερικό χαρακτήρα, καθώς η απαγόρευση για την πώληση όπλων που έχουν φονικό χαρακτήρα (lethal weapon) θα παραμείνει σε ισχύ.

Η άρση του εμπάργκο αφορά το δημοσιονομικό έτος 2020-2021 και θα έχει τη δυνατότητα να ανανεωθεί. Όπως εξήγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αμερικανική διπλωματία κινείται στη γραμμή πράττοντας και βλέποντας και για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν κάνει απότομες αλλαγές αλλά προχώρα βήμα-βήμα σε προσεκτικές κινήσεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έσπευσε να διευκρινίσει, ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν συνδέεται με την Ελλάδα, την Τουρκία και το Αιγαίο, αλλά έχει να κάνει με την στρατηγική αναβάθμιση της συνεργασίας με την Κύπρο, η οποία, όπως σημείωσε, θα λειτουργήσει ευεργετικά τόσο για την ίδια την περιοχή όσο και για τα εθνικά συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία αλληλεγγύης στην Κύπρο και την Ελλάδα, έστειλε η ΕΕ όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Πήτερ Στάνο υπογράμμισε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ήταν ξεκάθαροι για τις συνέπειες εάν δεν υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά της Τουρκίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Στάνο τόνισε: «Τo μήνυμα της ΕΕ ήταν ξεκάθαρο όσον αφορά στην αλληλεγγύη στην Κύπρο και την Ελλάδα και ήταν ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά σε αυτά που περιμένουμε από την Τουρκία για να υπάρξει αποκλιμάκωση». Παράλληλα, επισήμανε ότι «οι υπουργοί ήταν επίσης πολύ ξεκάθαροι για τα χρονοδιαγράμματα, μέχρι πότε αναμένουμε την αλλαγή συμπεριφοράς (της Τουρκίας) όπως επίσης ήταν ξεκάθαροι για τις συνέπειες εάν δεν υπάρξει αλλαγή σε αυτή τη συμπεριφορά η οποία συμβάλλει στην κλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το μήνυμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο, τα χρονοδιαγράμματα είναι ξεκάθαρα και επίσης τα μέτρα είναι ξεκάθαρα και ελπίζουμε ότι αυτό θα ληφθεί υπόψη από τους Τούρκους εταίρους και φίλους και να αρχίσουν να λειτουργούν αναλόγως ώστε να μη χρειαστεί να προχωρήσουμε προς τον εναλλακτικό δρόμο των περιοριστικών μέτρων».

Στο μεταξύ, με αντι-NAVTEX απάντησε η Ελλάδα με αφορμή την νέα παράνομη οδηγία από την Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο που έχει στείλει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Στην αντι-NAVTEX τονίζεται ότι είναι άκυρη η τουρκική NAVTEX, έχει εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και η τουρκική δραστηριότητα είναι παράνομη καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αμεση ήταν η απάντηση του ΥΠΕΞ στη νέα παράνομη ΝΑVΤΕX της Τουρκίας.

«Η Τουρκία συνεχίζει να εκπληρώνει πιστά το ρόλο του ταραξία και του παράγοντα αστάθειας στην περιοχή.

Να αγνοεί εκκλήσεις για διάλογο και να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Να αυτοεγκλωβίζεται στα αδιέξοδα των δικών της επιλογών. Να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εξωθώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα.

Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με όλες τις χώρες της περιοχής.

Kαλούμε την Τουρκία να αποστεί από τα καθημερινά παραληρήματα στα οποία επιδίδεται και να εργαστεί για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Νέα Navtex εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας η Τουρκία για το Oruc Reis, με την οποία παραμένει εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ανανέωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σκάφους μέσω NAVTEX, καθώς την περασμένη Πέμπτη είχε επεκταθεί για δεύτερη φορά έως απόψε.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N – 027 59.93 E

34 29.50 N – 027 59.90 E

34 49.62 N – 028 00.15 E

35 42.53 N – 030 04.25 E

35 27.57 N – 030 13.35 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Προκαλεί και πάλι ο Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε πειρατείες και ληστείες στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του στην Κερασούντα δήλωσε: «Τη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας. Όσοι κάνουν τους μάγκες, επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες, τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους».

